В Ростовской области осудили мужчину, который отрезал ухо знакомому

Мужчина причинил знакомому тяжкий вред здоровью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Морозовске осудили мужчину, который отрезал ухо своему знакомому. Об этом 6 сентября сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Судом установлено, что 25 октября 2020 года местный житель был дома в состоянии опьянения. Он начал ссориться со своим приятелем, который пришел к нему в гости. В порыве злости хозяин дома повалил оппонента на землю и придавил коленом голову, чтобы тот не двигался. Затем обвиняемый взял нож, отрезал несчастному левое ухо, после чего скрылся с места преступления.

В ходе судебного заседания он полностью признал свою вину.

- С учетом сведений о личности обвиняемого, всех обстоятельств дела ему назначено наказание в виде лишения свободы на три года в исправительной колонии общего режима, — прокомментировали в пресс-службе.

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