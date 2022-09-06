В Ростове четырем местным жителям избрали меру пресечения за разбой

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу четырем местным жителям, обвиняемым в разбое. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первомайский районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 30 суток четырем местным жителям, обвиняемым в разбое, то есть в нападении в целях хищения чужого имущества, совершенном с применением насилия, опасного для жизни и здоровья. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета Ростовской области.

Четверо задержанных обвиняются в том, что в августе 2022 года они по предварительному сговору напали на потерпевшего с применением перцового баллончика, распылили его содержимое в лицо и похитили сумку. В этой сумке лежали 600 тысяч рублей, а также банковские карточки и документы.

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