В Ростове иномарка врезалась в автобус, один человек пострадал. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростове случилась авария с участием иномарки и автобуса. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел во вторник, 6 сентября, около 11 часов утра на проспекте Михаила Нагибина. По предварительным данным, 36-летняя водитель автомобиля Chevrolet Lacetti ехала со стороны улицы Нансена в сторону улицы Нариманова. И в районе дома №22, поворачивая направо, не убедилась в безопасности маневра и врезалась в попутный автобус №77 "Покровский храм - Ц. Рынок" под управлением 63-летнего шофера.

На момент аварии в автобусе находились около 20 пассажиров. 48-летний пассажир общественного транспорта получил травмы.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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Пострадавшие оказались заперты после аварии.