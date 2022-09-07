Отключения света в Ростове-на-Дону 7 сентября 2022 года: электричества в домах ростовчан не будет несколько часов

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Отключения света в Ростове-на-Дону 7 сентября 2022 года: новые отключения света ожидают ростовчан. Будут обесточены дома в разных районах города. Электричество отключат в домах горожан на несколько часов.

Это плановые отключения. Причиной станет проведение технических работ. Об этом сообщают на сайте в компании "Донэнерго".

В среду, 7 сентября, с 9 до 17 часов света не будет на ул. Авиационная 1-25, 2-24; ул. Выборгская 1-17, 2-24; ул. Калинина 50-76, 61А; пер. Квартальный 11-17, 18-24; ул. 6-я Кольцевая 1-51, 2-32; ул. Крайняя 9-25, 15А, 19А; ул. Мадояна 44-58, 69-75, 65, 81Б,81Е; ул. Осипенко 1-11, 2-14; ул. Профсоюзная 121-175; ул. Разина 13-19, 56-70; пер. Энтузиастов 1-17, 2-18; ул. Ленина 213, 215; ул. Врубовая 97/Б; пер. Спектральный 10-50; пер. Млечный 33-54; ул. Гершеля; ул. Бредихина; ул. Осевая 32-46, 33-45; пер. Спутниковый 1-9, 2-12; ул. Кеплера 1-9, 2-14; ул. Бесселя 1-5, 2-10; ул. Лапласа 1, 2-6; пер. Метеорный; бульвар Галилео Галилея 4-36; ул. Обсерваторная 50-82; ул. 2-я Краснодарская 147/3; пер. Ильменский 1-37, 2-36; пер. Волочаевский 1-35, 2-32; ул. Татарская 47-61, 50-62; пер. Дербентский 14-22, 11-17; ул. 1-ая Киргизская 89-93, 124-134; ул. 2-ая Киргизская 88-96, 89-99.

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