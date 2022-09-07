В Ростове окончательно отказались от идеи построить подземное метро

Проектировщик первой линии метро «Метрогипротранс» в Ростове получил деньги из местного бюджета. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону власти решили окончательно отказаться от проекта строительства подземного метрополитена. Во вторник, 6 сентября, глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко отметил постановление от 31 декабря 2014 года о планировке территории для строительства первой линии Ростовского метрополитена. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте городской мэрии.

В документе № 1455 говорится, что первая линия метро должна быть проложена от 5-го микрорайона жилого района Левенцовский, вдоль садового товарищества «Садовод любитель», проспекта Стачки, через полосу отвода СКЖД, вдоль улицы Большой Садовой и улицы Советской до площади Толстого.

Контролировать выполнение нового постановления будет замглавы администрации города Ростова-на-Дону по строительству и архитектуре Андрей Дикун.

Напомним, идея создать метро в южной столице появилась еще в Советском союзе. В 60-е речь шла о наземном варианте, а вот в конце 70-х заговорили уже о подземке. В 1987 власти приняли постановление о строительстве Ростовского метрополитена, но проект вскоре свернули. Как выяснилось позже, Совмин объявил о прекращении работ по развитию метро в регионах.

В начале нулевых к теме метро снова вернулись и создали профильное ведомство — управление метро Ростова. Проектировщик первой линии метро «Метрогипротранс» получил деньги из местного бюджета. В марте 2011 года начальник управления метро Мурат Тлепцеришев рассказал, что проект «Метрогипротранса» одобрили в «Главгосэкспертизе России». Экспертиза развеяла миф, что метро нельзя прокладывать из-за грунтовых вод, строительство вполне реально по экономическим, техническим, климатическим, а главное - геологическим параметрам.

В 2019 году губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в правительстве не отказались от идеи создания метро. Проектирование планировалось начать в середине 2020 года и завершить в течение полтора — двух лет. Тогда же в администрации донской столицы заявили, что метро в его классическом понимании в Ростове не будет. Директор департамента транспорта Христофор Ермашов назвал такой проект «нецелесообразным».

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