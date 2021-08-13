Почему в Ростове нет метро: как провалились пять попыток создать донской метрополитен

Метро в Ростове так и не появилось. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Метро в Ростове-на-Дону пытаются построить без малого полвека. Для подземки планировались схемы веток, проводились экспертизы и даже учреждалось профильное ведомство. Проект реанимировали как минимум пять раз, но так и не оживили — разбираемся почему.

ОТ ПЛАНОВ ДО «УПРАВЛЕНИЯ МЕТРО»

Идея создать метро в южной столице появилась еще в Советском союзе. В 60-е речь шла о наземном варианте, а вот в конце 70-х заговорили уже о подземке. В 1 987 власти приняли постановление о строительстве Ростовского метрополитена, но и в этот раз проект вскоре свернули. Как выяснилось позже, Совмин объявил о прекращении работ по развитию метро в регионах.

В газетах сообщалось, что власти нашли проектировщика метро. Фото: metro-rostova.ru.

В начале нулевых к теме метро снова вернулись и даже создали профильное ведомство — управление метро Ростова. А также, если верить газетам, нашли проектировщика первой линии метро «Метрогипротранс», который получил деньги из местного бюджета.

ВСЕ УПЕРЛОСЬ В ДЕНЬГИ

В марте 2011 года начальник управления метро Мурат Тлепцеришев рапортовал, что проект «Метрогипротранса» одобрили в «Главгосэкспертизе России», в частности 32 специалиста.

— Экспертиза развеяла миф, что метро нельзя прокладывать из-за грунтовых вод, строительство вполне реально по экономическим, техническим, климатическим, а главное - геологическим параметрам, — сообщал Тлепцеришев.

Из-за проекта метро в генплан города внесли корректировки и даже хотели снести несколько зданий в центре. Но уже осенью губернатор сообщил, что одобренный проект реализован не будет, а власти будут «искать альтернативные транспортные решения».

Дома, которые могли помешать строительству станции Вокзал, хотели снести. Фото: "Управление метро".

— Строительство метро - это колоссальные расходы. Вот цифры: 1,6 млрд рублей составляет проект подземки, от 125 млрд - комплексное решение. Для Ростова суммы очень значительные. Плюс геология в городе очень тяжелая, — пояснил глава области.

Управление метро ликвидировали в 2015.

ПЕРЕКЛЮЧИЛИСЬ НА ФУТБОЛ

В 2017 году в Ростове решили реанимировать проект метро, но с оговорками. Тогдашний сити-менеджер Виталий Кушнарев напомнил, что подземка — проект дорогой, а потому нужно рассмотреть другие варианты, например, наземное метро.

Сначала работы планировалось начать до Чемпионата мира по футболу. Позже проектом решили вплотную заняться уже после Мундиаля. Вместе с тем власти определились, что метро будет преимущественно наземным.

Так выглядела схема ростовского метрополитена в 2018 году. Фото: администрация Ростова.

— Основой для новой сети может стать уже существующая - трамвайная. Если часть ее увести под землю, то можно проложить пути в разные концы города, и такой проект будет стоит значительно дешевле подземки, — говорил заместитель главы администрации Евгений Лебедев.

Тем не менее в 2018 году проект почти не обсуждался публично, а к теме вернулись только в 2019.

ПРОЕКТ «НЕЦЕЛЕСООБРАЗЕН»

В 2019 году губернатор сообщил, что в правительстве не отказались от идеи создания метро. Проектирование планировалось начать в середине 2020 года и завершить в течение полтора — двух лет. При этом гарантий на финансирование из федеральных средств не было, поскольку не было конкретики.

В тот же год в мэрии сообщили, что метро в его классическом понимании в Ростове не будет. Директор департамента транспорта Христофор Ермашов назвал такой проект «нецелесообразным».

В 2019 власти заговорили о создании скоростного трамвая. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

— Мы сосредоточились на развитии рельсового пассажирского транспорта. Легкорейсовый транспорт, скоростной трамвай сможет развивать скорость свыше 24 км/ч — выше, чем обычный трамвай, — сообщил он.

МЕТРО — НЕ МИФ

В июле Василий Голубев заявил, что метро в Ростове — не миф, а власти продолжают работать над эти вопросом. Но подтвердил, что проект в любом случае не будет похож на вариант из 60-х — 70-х.

— Некоторые считают, что оно должно быть по проектам 1970 годов, когда-то планировалось в Ростове. Вот это мифический проект. А если говорить о современных вариантах развития рельсового транспорт, то метро бывает и комбинированным, и скоростным. Мы продолжаем над этим работать.

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