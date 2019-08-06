Проекта нет, но есть надежда: губернатор назвал примерные сроки создания метро в Ростове-на-Дону

Губернатор Василий Голубев в очередной раз подтвердил, что от темы создания в Ростове-на-Дону метро (или метротрама, поскольку до сих пор конкретики, каким будет внеуличный транспорт в южной столице, нет), к которой подступались уже неоднократно, в облправительстве не отказались.

Однако, по словам главы региона, к середине 2020-го можно будет говорить только о подготовке предпроектных решений, после чего начнется уже непосредственно само проектирование.

- Проекта еще нет, - отметил Голубев в прямом эфире передачи «Главные о главном». - Речь идет о том, что когда мы говорим комплексной модернизации системы транспортного обслуживания, сюда включаются практически все виды транспорта. Много говорили и говорим о метро, изучаем возможность решения этой проблемы в Ростове-на-Дону и развитию — в будущем. Состоялось несколько рабочих встреч, сейчас началась работа по подготовке предпроектных решений по реализации этого проекта. Задача — выйти на эти решения к середине 2020 года. После этого можем говорить о проекте. Если это так будет (и, по перечню поручений, мы так должны сделать), то тогда задача — начинать финансировать непосредственно проект. На его разработку, считают специалисты, уйдет не менее полутора-двух лет.

Кстати, по его словам, предпроектное решение по «картинке» будущего метро уже есть, но сейчас важно оценить его соответствие всем нормам и правилам, чтобы заняться конкретно проектом. Впрочем, гарантий по финансированию строительства метро в Ростове-на-Дону из госказны (регион, что вполне логично, такие затраты самостоятельно никак не потянет) пока нет.

- По поводу выделения на это средств из федерального бюджета - говорить о том, что не имеет проекта, бессмысленно, - подчеркнул губернатор. - Мы надеемся, что Ростовская агломерация - по плотности населения, по востребованности — очевидно, может подойти под такое финансирование, наша задача пройти вот этот путь, работу мы уже начали.

К слову, Василий Голубев не раз уже заявлял городским властям, что готов лично продвигать вопрос по денежному обеспечению проекта в Москве, но — лишь после того, как появится конкретика: по крайней мере, технико-экономическое обоснование.

До настоящего времени выверенных расчетов, судя по всему, так и нет.

Единственное, в чем сошлись эксперты, так это в том, что строить в южной столице подземку в классическом вариант (как Москве, Санкт-Петербурге и др.) не получится. Прежде всего, потому что это дорого. А вот альтернатива в виде подземно-надземного метрополитена или, еще проще с точки зрения создания, метротрама (скоростного трамвая), выйдет и дешевле, и проще.

Более того, еще год назад в мэрии называли даже сумму, требуемую на разработку технико-экономического обоснования, - 50 млн рублей, не такие большие деньги для городской казны. И сообщалось даже, что по маршруту ростовского метротрама планируется расположить порядка тридцати остановок.

Почему процесс не сдвинулся дальше — вопрос.

Впрочем, директор муниципального дептранса Христофор Ермашов только за последний месяц успел дважды выговориться на тему метротрама.

Сначала он вновь обозначил позицию относительно нецелесообразности строительства классической подземки, а затем, спустя пару недель, объявил, что проектирование метротрама город планирует запустить в следующем году, и даже сообщил, что первые линии его протянутся от мкр. Левенцовского до Александровки.

- В 2021-2022-м, надеюсь, мы выйдем непосредственно на строительство, - пояснил Ермашов. - Это не должно занять много времени, ведь, в отличие от строительства обычного метро, у нас не будет станций глубокого залегания.