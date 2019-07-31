Второй виток транспортной реформы в Ростове-на-Дону: Скоростной трамвай и «колесное метро»

Директор ростовского дептранса Христофор Ермашов озвучил обновленные планы по развитию транспортной системы в южной столице — по сути, получается, Ростову-на-Дону предстоит пережить еще один виток транспортной реформы.

Ключевых моментов два: создание скоростного трамвая (как альтернативы классической подземке) и организация выделенных линий для автобусов.

И здесь следует, как ни странно, обратить в первую очередь внимание не на метротрам, создание которого обсуждается в той или иной форме уже долгое время, а на «выделенки», потому что перемены моментально отразятся на водителях частных автомобилей.

Во-первых, как сказал Ермашов, их протяженность собираются увеличить практически вдвое — с нынешних 35 км (в сумме) до 61 км.

Во-вторых, их могут, по примеру Стамбула, ограничить от остального потока бордюрами-ограничителями: иными словами на некоторых городских магистралях, где эти линии появятся, проезжая часть для всех прочих транспортных средств сузится до двух полос, как это сегодня сделано на пр. Нагибина. С той лишь разницей, что объехать, в случае ДТП место столкновения справа уже не получится, поскольку это не позволит сделать ограждение.

Но для пассажиров, безусловно, будет плюс: по этим полосам пустят автобусы-экспрессы — или, как назвал это проект руководитель городского транспортного департамента, «колесное метро».

- Мы будем рассматривать вопрос введения таких автобусов-экспрессов - смотреть, насколько это эффективно, - отметил Ермашов. - В этом или следующем году приступим к реализации пилотного запуска, на базе муниципального перевозчика.

Шаттлы будут курсировать с одной-двумя остановками на узловых пересечениях улиц, от одной точки к другой.

Теперь — о наболевшей и уже, признаться, несколько надоевшей теме скоростного трамвая. Прежде всего, директор дептранса подтвердил, что проект все-таки не заброшен на дальнюю полку и прорабатывается, и даже назвал примерные сроки по выходу на реализацию проекта.

- Проектирование планируется запустить в следующем году, а в 2021-2022-м, надеюсь, мы выйдем непосредственно на строительство, - уточнил он. - Это не должно занять много времени, ведь, в отличие от строительства обычного метро, у нас не будет станций глубокого залегания.

Скорее всего, первые линии протянутся от мкр. Левенцовского транзитом (вероятно, с несколькими все же остановками) до Александровки, через старый аэропорт, который, в свою очередь, призван стать транспортным пересадочным узлом.

И — да, этот трамвай тоже будет ходить по выделенным полосам.

Впрочем, стоит напомнить, сроки проектирования ростовского метротрама, когда уже власти категорично объявили об отказе от классической подземки в пользу скоростного трамвая, озвучивались не раз и ранее, но они с незавидной регулярностью переносились вновь и вновь.