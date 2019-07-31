2019-07-31T13:05:53+03:00
Общество

Второй виток транспортной реформы в Ростове-на-Дону: Скоростной трамвай и «колесное метро»

А на месте старого аэропорта собираются сделать транспортный пересадочный узел
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Тема создания скоростного трамвая в Ростове-на-Дону витает уже много лет, но конкретики по проекту по-прежнему нет.Тема создания скоростного трамвая в Ростове-на-Дону витает уже много лет, но конкретики по проекту по-прежнему нет.Фото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:

Директор ростовского дептранса Христофор Ермашов озвучил обновленные планы по развитию транспортной системы в южной столице — по сути, получается, Ростову-на-Дону предстоит пережить еще один виток транспортной реформы.

Ключевых моментов два: создание скоростного трамвая (как альтернативы классической подземке) и организация выделенных линий для автобусов.

И здесь следует, как ни странно, обратить в первую очередь внимание не на метротрам, создание которого обсуждается в той или иной форме уже долгое время, а на «выделенки», потому что перемены моментально отразятся на водителях частных автомобилей.

Во-первых, как сказал Ермашов, их протяженность собираются увеличить практически вдвое — с нынешних 35 км (в сумме) до 61 км.

Во-вторых, их могут, по примеру Стамбула, ограничить от остального потока бордюрами-ограничителями: иными словами на некоторых городских магистралях, где эти линии появятся, проезжая часть для всех прочих транспортных средств сузится до двух полос, как это сегодня сделано на пр. Нагибина. С той лишь разницей, что объехать, в случае ДТП место столкновения справа уже не получится, поскольку это не позволит сделать ограждение.

Но для пассажиров, безусловно, будет плюс: по этим полосам пустят автобусы-экспрессы — или, как назвал это проект руководитель городского транспортного департамента, «колесное метро».

- Мы будем рассматривать вопрос введения таких автобусов-экспрессов - смотреть, насколько это эффективно, - отметил Ермашов. - В этом или следующем году приступим к реализации пилотного запуска, на базе муниципального перевозчика.

Шаттлы будут курсировать с одной-двумя остановками на узловых пересечениях улиц, от одной точки к другой.

Теперь — о наболевшей и уже, признаться, несколько надоевшей теме скоростного трамвая. Прежде всего, директор дептранса подтвердил, что проект все-таки не заброшен на дальнюю полку и прорабатывается, и даже назвал примерные сроки по выходу на реализацию проекта.

- Проектирование планируется запустить в следующем году, а в 2021-2022-м, надеюсь, мы выйдем непосредственно на строительство, - уточнил он. - Это не должно занять много времени, ведь, в отличие от строительства обычного метро, у нас не будет станций глубокого залегания.

Скорее всего, первые линии протянутся от мкр. Левенцовского транзитом (вероятно, с несколькими все же остановками) до Александровки, через старый аэропорт, который, в свою очередь, призван стать транспортным пересадочным узлом.

И — да, этот трамвай тоже будет ходить по выделенным полосам.

Впрочем, стоит напомнить, сроки проектирования ростовского метротрама, когда уже власти категорично объявили об отказе от классической подземки в пользу скоростного трамвая, озвучивались не раз и ранее, но они с незавидной регулярностью переносились вновь и вновь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
5 мифов о превышении скорости
Как показывает практика, даже опытные водители не всегда имеют адекватное представление о законах ПДД в отношении выбора скорости движения. Выезжая на дорогу, они руководствуются не собственно законами, а некими субъективными представлениями о них
Новости 24
Перерасчет страховых пенсий работающим пенсионерам с 1 августа 2019 года в Ростове-на-Дону: размер и куда обращаться
В Ростовской области из-за ремонта перекроют участок трассы от М-4 в сторону Волгодонска
Прожиточный минимум в Ростовской области за второй квартал 2019 вырос до 10 673 рублей
В Таганроге уголовник среди бела дня изнасиловал восьмиклассницу, с которой познакомился в Интернете
В Ростове-на-Дону закрыли аптеку из-за продажи лекарства без рецепта
Эпидемиологи забраковали ближайшие к Ростову-на-Дону водоемы
Отключение света в Ростове-на-Дону 1 августа 2019: где и когда
Росстат: Зарплата в Ростовской области растет быстрее, чем в среднем по России
В Таганрогском заливе у браконьера конфисковали улов на сто тысяч рублей
Жильцов эвакуировали в противогазах: в Ростове-на-Дону произошел пожар в шахте лифта многоэтажки
Автомобили Audi на специальных условиях предлагает ВТБ Лизинг
В Ростове-на-Дону аварию на Нагибина спровоцировал 19-летний водитель Hyundai Accent
Соцсети: жители Ростова-на-Дону возмутились выброшенным хлебом
Жители Ростова-на-Дону жалуются на огромных тараканов
Спасатели: на Ростов-на-Дону движется грозовой фронт
«Миссис Россия» Полину Диброву раскритиковали за интимные фото
Пожарные пошли в школы: на Дону готовятся к 1 сентября