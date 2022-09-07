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Общество7 сентября 2022 14:23

Замгубернатора Ростовской области потребовал ускорить ремонт и строительство дорог

Риски срыва сроков сдачи объектов присутствуют в ряде районов области
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Замгубернатора дал поручение увеличить количество рабочих на объектах.

Замгубернатора дал поручение увеличить количество рабочих на объектах.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Заместитель губернатора Ростовской области Владимир Окунев потребовал ускорить срок строительства и ремонта ряда дорожных объектов донской столицы. Об этом сообщает пресс-служба минтранса Ростовской области.

По словам Владимира Окунева, риск срыва сроков сдачи в эксплуатацию объектов сейчас наблюдается в нескольких районах Ростовской области. Так, на территориях Западного жилого массива и Левенцовского микрорайона строятся два дошкольных образовательных учреждения на 110 и 140 мест. Замгубернатора дал поручение увеличить количество рабочих на объектах и обеспечить сдачу детсадов в срок.

В Аксайском районе приводится в нормативное состояние 14 объектов улично-дорожной сети. Здесь наблюдается отставание от графика по ремонту автодорог в поселках Красный Колос и Рассвет. Есть проблемы со сроками строительства дошкольного учреждения на 220 мест и в городе Аксае.

Имеют место быть риски срыва сроков сдачи объектов на территории Новочеркасска, Чертковского и Советского районов. Подрядчик еще не приступил к ремонту автодороги по улице Центральной в хуторе Спорном Веселовского района. С отставанием от графика реконструируется стадион «Шахтер» в Шахтах и медленно строится терапевтическое отделение Чертковской районной больницы.

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Общая протяженность участков — 15,5 км (подробнее)