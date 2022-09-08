Отключения света в Ростове-на-Дону 8 сентября 2022 года: масштабные отключения света ожидаются в городе

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Отключения света в Ростове-на-Дону 8 сентября 2022 года: новые масштабные отключения электричества ожидают ростовчан. Света не будет в разных районах города. Дома в донской столице будут обесточены на протяжении нескольких часов.

Это плановые отключения. Причиной станет проведение технических работ. Об этом сообщают на сайте в компании "Донэнерго".

В четверг, 8 сентября, с 9 до 16 часов света не будет на ул. Зорге 13В, 17, 15, 19/162, 19 (н.ж.); ул. 339 Стрелковой Дивизии 19; ул. Красноармейская 296-298; ул. Восточная 53-75, 52-62; просп. Театральный 81; пер. Нахичеванский 47-53, 52-56.

С 9 до 17 часов обесточат дома на ул. Нансена 105, 105/1, 107, 107/1, 109, 111, 111/А, 111/Б, 111/В, 119, 119/1; пер. Спектральный; пер. Млечный 33-54; ул. Гершеля; ул. Бредихина; ул. Осевая 32-46, 33-45; пер. Спутниковый 1-9, 2-12; ул. Кеплера 1-9, 2-14; ул. Бесселя 1-5, 2-10; ул. Лапласа 1, 2-6; пер. Метеорный; бульвар Галилео Галилея 4-36; ул. Обсерваторная 50-82; ул. Струве; ул. Ньютона; пер. Небесный, 23-29, 28-32; бульвар Джордано-Бруно 12-26; пер. Ясный; ул. Меркурия; ул. Канта; ул. Тенистая; пер. Звездный; ул. Урана; пер. Астрономический 10-22, 17-27; просп. Стачки 208, 208/1, 210; ул. Жмайлова 13, 15; просп. Театральный 58; просп. Шолохова 1; пер. Энергетиков 2; ул. Закруткина 1-23, 2-24; ул. Мясникова 21-39; ул. Советская 2-12; ул. 13-я линия 12-32, 5-27; ул. 17-я линия 1-25, 2-24; ул. 19-я линия 2-10; пер. Декабристов 1-15, 2-20; пер. Осовиахимовский 1-7, 2-8; ул. Перекопская 1-19, 2-22; пер. Самошкина 1-29, 10-38.

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