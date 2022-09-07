Ростовчанка обнаружила скелет в подвале своего дома. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове местная жительница обнаружила в своем подвале человеческие кости. Следователи уже организовали проверку после публикаций в местных СМИ. Об этом сообщили в региональном управлении следственного комитета.

В донской столице местная жительница выкопала в подвале своего дома человеческий скелет и череп. В настоящее время для проверки опубликованной информации следственный комитет Железнодорожного района организовал процессуальную проверку.

- Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение, - отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчанка обнаружила в квартире паука с клешнями.

Комментаторы назвали этого "гостя" очень милым и полезным.