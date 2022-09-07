В Ростове в районе улиц Скачкова и Республиканской забил коммунальный фонтан

Отключенный участок не влияет на безопасное теплоснабжение граждан. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ростове в среду, 7 сентября, в районе улиц Скачкова и Республиканская прорвало теплотрассу. Видео и фотографии образовавшегося в результате прорыва трубы фонтана высотой до 20 метров жители Западного района выложили в соцсети.

По данным пресс-службы Ростовских теплосетей, сейчас на объекте ведутся аварийные работы, участок отключен, дефект локализован. При этом отключенный участок не влияет на безопасное теплоснабжение граждан, поскольку имеет дублирующую связь

Между тем, в Ростове с 6 по 9 сентября проходит четвертый, последний этап гидравлических испытаний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сотрудник ТСЖ Ростова объяснил, как действовать при порыве теплотрассы

В Ростове после коммунального ЧП в больнице оказались 13 человек (подробнее)