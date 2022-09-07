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Общество7 сентября 2022 15:36

В Ростове в районе улиц Скачкова и Республиканской забил коммунальный фонтан

Жители Западного района выложили в соцсети видеозапись образовавшегося фонтана
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Отключенный участок не влияет на безопасное теплоснабжение граждан.

Отключенный участок не влияет на безопасное теплоснабжение граждан.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ростове в среду, 7 сентября, в районе улиц Скачкова и Республиканская прорвало теплотрассу. Видео и фотографии образовавшегося в результате прорыва трубы фонтана высотой до 20 метров жители Западного района выложили в соцсети.

По данным пресс-службы Ростовских теплосетей, сейчас на объекте ведутся аварийные работы, участок отключен, дефект локализован. При этом отключенный участок не влияет на безопасное теплоснабжение граждан, поскольку имеет дублирующую связь

Между тем, в Ростове с 6 по 9 сентября проходит четвертый, последний этап гидравлических испытаний.

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