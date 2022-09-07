Сразу два коммунальных фонтана забили из-под земли в Западном микрорайоне. Фото: "Это Ростов".

В Ростове из-под земли забили сразу два коммунальных фонтана. Аварии произошли в Западном микрорайоне города. О произошедшем очевидцы рассказали в одном из городских пабликов в социальной сети.

Первая коммунальная авария случилась в районе дома №76 на улице 2-й Краснодарской. Но как только удалось заделать этот порыв, ввысь взметнулась струя воды на улице Лесопарковой. Фонтаны в высоту достигали нескольких метров. Очевидцы сняли происходящее на видео и опубликовали записи в социальной сети.

Пользователи не смогли остаться равнодушными к происходящему и оставили под постами множество комментариев.

"А я и думаю, что это воды нет горячей", "Бесплатный горячий душ", "Ростовские минеральные воды", "Ремонтировали трубы, говорили они...", "Через одно место все делают, а потом без горячей воды все лето", "Город сидит без горячей воды, а Западный устраивает горячие фонтаны и моет улицы теплой водой..." - высказали свое мнение ростовчане.

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В центре Ростова шестиметровый коммунальный фонтан залил припаркованные автомобили.

По словам очевидцев, коммунальные службы уже приехали к «гейзеру».