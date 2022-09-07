Проект канализации в Нижней Александровке оценили в 42 миллиона рублей. Фото: Сергей ГАПОН

В Ростове запланировали построить новую систему водоотведения в Нижней Александровке. На проектные работы будет направлено около 42 миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городским управлением капитального строительства. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 22 сентября. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется разработкой планировочной, проектной и рабочей документации для дальнейшего строительства системы водоотведения в Нижней Александровке. Речь идет о коллекторах №58, №63, №64 и №65 и подключении к коллектору №62.

Финансирование будет осуществляться из городского бюджета. Все работы необходимо выполнить в течение 450 дней с момента заключения контракта.

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Окончание строительства намечено на 2024 год.