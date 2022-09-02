В Ростове за 32,4 миллиона рублей отремонтируют водопровод на улице Донподход. Фото: Сергей ГАПОН

В Ростове запланировали произвести ремонт водопровода на одной из местных улиц. На эти нужды планируется потратить более 32,4 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен компанией "Водоканалстройкомплект". Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 19 сентября. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется реконструкцией водопроводной линии на Ду=200 мм от улицы Змиёвский Проезд по улице Донподход, далее вдоль железной дороги до улицы Средней протяжённостью 1018 метров.

Источник финансирования в тексте документации не значился. Остались неизвестными и сроки выполнения работ.

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