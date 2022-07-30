В Таганроге временно нельзя будет проехать по улице Кузнечной.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Таганроге временно ограничат движение на улице Кузнечной. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Ограничения будут действовать с 1 по 5 августа. Причиной для их введения послужила прокладка трамвайных путей. Автомобилисты не смогут проехать по улице Кузнечной на пересечении с 16-м Переулком.
- Объезд для транспортных средств будет осуществляться согласно правилам дорожного движения в соответствии со схемой организации дорожного движения, - говорится в тексте сообщения.
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Причины для ограничений будут разными.