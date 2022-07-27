В Ростове запланировали ограничить движение на нескольких улицах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове ограничат движение на нескольких улицах. Об этом сообщили в городском департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Так, с 27 июля по 31 октября автомобилисты не смогут проехать по переулку Семашко на участке от улицы Большой Садовой до улицы Тургеневской. Причиной для этих ограничений послужит проведение строительных работ.

С 28 июля по 26 августа на улице Сеченова будет идти реконструкция водопровода. В связи с этим будет перекрыт участок от улицы Подтелкова до улицы Ивановского.

С 30 июля по 1 декабря движение будет ограничено на улице Социалистической от проспекта Чехова до проспект Соколова. С 30 июля до конца года машины не смогут двигаться от дома №117 до дома №125 по улице Лермрнтовской.

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