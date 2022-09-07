На трассе под Ростовом столкнулись две иномарки. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области случилась авария с участием двух иномарок. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел в среду, 7 сентября, около половины третьего дня на трассе «Котельниково - Песчанокопское». По предварительным данным, 53-летний водитель автомобиля Kia Sportage нарушил правила дорожного движения на перекрестке и врезался в автомобиль Volkswagen Polo под управлением 40-летнего шофера. В результате оба авто получили механические повреждения.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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Пострадавшие оказались заперты после аварии.