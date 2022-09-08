Ростов подтвердил статус города-миллионника

Число мужчин в донской столице меньше, чем женщин: 524 512 против 617 650. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростов-на-Дону в очередной раз подтвердил свой статус города-миллионника. Об этом сообщает пресс-служба администрации донской столицы.

В опубликованном Росстатом первом томе итогов Всероссийской переписи населения 2020 года говорится, что в Ростове-на-Дону по состоянию на 1 октября 2021 год проживает 1 142 162 человека городского населения. При этом число мужчин в донской столице меньше, чем женщин: 524 512 против 617 650 соответственно.

По сравнению с переписью 2010 года население города Ростова увеличилось на 53 тысячи человек, или 4,9%. Также выросла численность мужчин - на 29 699 человек. Число женщин увеличилось на 23 202 человека. Больше всего жителей зарегистрировано в Ворошиловском районе города – 222 591. На втором месте по числу населения — Советский район Ростова — с его 196 242 жителями. На третьем месте - Первомайский район с 188 530 жителями. Далее следуют Октябрьский район с 166 252 жителями, Пролетарский район с 121 106 жителями, Железнодорожный район с 108 231 жителем, Ленинский район с 79 649 жителями и Кировский район с 59 561 жителем

К слову, в составе ЮФО было зарегистрировано еще два города-миллионника. Так, статус миллионника был присвоен городскому округу Краснодар, включающему в себя 1 099 344 человека городских жителей и 105 534 человека подчиненных сельских населенных пунктов. Подтвердил статус и город Волгоград, в котором сейчас проживают 1 028 036 человек городского населения.

Отметим, что окончательные итоги переписи будут опубликованы до 31 декабря текущего года. До конца 2022 года Росстат будет ежемесячно выпускать итоги по разным темам и направлениям.

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