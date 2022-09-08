В Ростове-на-Дону в День города выступят три звезды российской эстрады

На площадке торгового центра ростовчан поздравит Александр Иванов из группы «Рондо». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону во время празднования Дня города 17 и 18 сентября выступят три звезды российской эстрады. Об этом рассказала начальник управления культуры донской столицы Яна Пилявская.

По ее словам, 17 сентября в рамках гала-концерта на Театральной площади ростовчан с Днем города поздравит Олег Газманов.

А на следующий день, 18 сентября, с 14:00 до 23:00 на улице Малиновского, 25 на площадке торгового центра поздравить ростовчан приедут Игорь Саруханов и Александр Иванов из группы «Рондо».

- С удовольствием приглашаю продолжить праздновать День города уже в воскресенье, 18 сентября, - отметила начальник управления культуры, выступая на радио «Косомольская правда — Ростов-на-Дону».

Яна Пилявская также от лица всех работников культуры города поздравила ростовчан с наступающим Днем города.

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