В Ростове на Западном 7 сентября забил коммунальный фонтан кипятка

Дефект был обнаружен в результате проведения гидравлических испытаний с 6-9 сентября.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове в среду, 7 сентября, на 2-ой Краснодарской прорвало трубу. В результате чего вдоль улицы образовался мощный фонтан кипятка. Очевидцы происшествия выложили видеокадры в соцсети.
Данный дефект был обнаружен в результате проведения гидравлических испытаний с 6-9 сентября в рамках подготовки к зимнему отопительному сезону. Аварийный участок сети был отключен, а дефект локализован.
Как пояснили в Ростовских тепловых сетях, отключенный участок не влияет на безопасное теплоснабжение граждан поскольку имеет дублирующую связь.
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