В Ростове на Западном 7 сентября забил коммунальный фонтан кипятка

Дефект был обнаружен в результате проведения гидравлических испытаний с 6-9 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове в среду, 7 сентября, на 2-ой Краснодарской прорвало трубу. В результате чего вдоль улицы образовался мощный фонтан кипятка. Очевидцы происшествия выложили видеокадры в соцсети.

Данный дефект был обнаружен в результате проведения гидравлических испытаний с 6-9 сентября в рамках подготовки к зимнему отопительному сезону. Аварийный участок сети был отключен, а дефект локализован.

Как пояснили в Ростовских тепловых сетях, отключенный участок не влияет на безопасное теплоснабжение граждан поскольку имеет дублирующую связь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сразу два коммунальных фонтана забили из-под земли в Западном микрорайоне

В высоту они достигали сразу нескольких метров (подробнее)