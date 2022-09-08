В Ростове пожар в микрорайоне Суворовском локализовали

Пожар на Петренко локализовали Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове в микрорайоне Суворовском 8 сентября произошел серьезный пожар, сообщили в региональном МЧС. По данным ведомства, на улице Петренко загорелся сухостой, а после вспыхнули и старые покрышки.

О пожаре сообщили около четырех часов вечера очевидцы.

С огнем боролись 12 человек личного состава. На месте работали три спецмашины.

- В 17.25 объявили о локализации пожара на площади 500 квадратных метров,- прокомментировали в пресс-службе областного МЧС.

Жертв и пострадавших нет. А в Аксае спасатели продолжают бороться с пожаром, который произошел на складе с древесиной.

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