В Ростовской области на выходных, 10 и 11 сентября, похолодает, и подует сильный ветер

С усилением ветра возможны перехлесты проводов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики обещают в предстоящие выходные в Ростовской области прохладную и ветреную погоду. Столбик термометра не поднимется выше 23 градусов.

Так, в субботу, 10 сентября, в донском регионе будет ясно, температура воздуха — 21 градус в дневные часы и 11 градусов — в ночные. Индекс ультрафиолетового излучения будет держаться в районе 5. Ветер восточный, до 5 метров в секунду. В воскресенье, 11 сентября, в Ростовской области будет пасмурно. Столбик термометра поднимется до 23 градусов днем и опустится до 17 градусов ночью. В ночные часы возможен небольшой дождь.

В свою очередь, по данным Ростовского гидрометцентра 11 и 12 сентября 2022 года в городе Ростове-на-Дону возможно усиление ветра до 18 метров в секунду. С усилением ветра возможны перехлесты проводов, обрывы линий электропередач, падения деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций.

Власти Ростова просят жителей соблюдать осторожность: держаться как можно дальше от легких построек, мачт, рекламных щитов и высоких деревьев; не парковать автомобили под деревьями и слабо укрепленными конструкциями; при скачках напряжения в электросети отключить все электроприборы; не подходить к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам.

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