Ростовчане попросили губернатора сохранить деревья в парке «Дружба»

Работы в парке начались в июне. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

В Ростове жители вместе с активистами «Городского патруля» попросили губернатора сохранить деревья в парке «Дружба». Обращение было опубликовано на странице организации.

Общественники сообщили, что подготовлен акт о сносе в парке 237 деревьев. Причина — зеленые насаждения мешают подпорным стенам. Ростовчане попросили отказаться от вырубки деревьев и найти другой способ усилить конструкции.

— Мы надеемся на вашу поддержку, и тогда парк «Дружба» останется природным зеленым, любимым местом ростовчан, — обратились люди к главе региона.

Напомним, контракт на благоустройство парка «Дружба» был заключен в мае, работы начались в июне. Благоустройство будет проходить с 2022 по 2024 годы.

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