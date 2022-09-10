Ростовчане попросили губернатора сохранить деревья в парке «Дружба»

Работы в парке начались в июне. Фото: администрация Ростова-на-Дону.
В Ростове жители вместе с активистами «Городского патруля» попросили губернатора сохранить деревья в парке «Дружба». Обращение было опубликовано на странице организации.
Общественники сообщили, что подготовлен акт о сносе в парке 237 деревьев. Причина — зеленые насаждения мешают подпорным стенам. Ростовчане попросили отказаться от вырубки деревьев и найти другой способ усилить конструкции.
— Мы надеемся на вашу поддержку, и тогда парк «Дружба» останется природным зеленым, любимым местом ростовчан, — обратились люди к главе региона.
Напомним, контракт на благоустройство парка «Дружба» был заключен в мае, работы начались в июне. Благоустройство будет проходить с 2022 по 2024 годы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове началось благоустройство парка «Дружба»
Работы будут проходить в три этапа. (Подробности)