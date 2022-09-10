В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за пожароопасности

В МЧС предупредили о пожароопасности. Фото: Иван МАКЕЕВ

Главное управление МЧС по Ростовской области объявило штормовое предупреждение из-за пожароопасности. Высокий уровень ожидается в 37 районах донского региона 10 и 11 сентября.

Пятый класс пожароопасности прогнозируется в южных районах, среди которых Целинский, Сальский, Песчанокопский, Пролетарский, Кагальницкий, Зерноградский, Егорлыкский, и юго-восточных: Орловском, Зимовниковском, Дубовском, Заветинском, Ремонтненском. Высокий уровень ожидается в Приазовье, в том числе и в Ростове-на-Дону. Местами такие условия установятся в центральных областях региона: Константиновском, Усть-Донецком, Семикаракорском, Багаевском, Весёловском, Мартыновском районах. В списке также Белокалитвинский и Красносулинский районы.

Напомним, 10 сентября осадки не прогнозируются. Ветер северо-восточный и восточный — 6 — 11 метров в секунду. Температура воздуха — +7 — +12 градусов, местами до +2 градусов. Кроме того, на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки до -0,1 — -2 градусов.

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