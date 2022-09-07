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Общество7 сентября 2022 18:42

В Ростовской области утренние заморозки продержатся еще четыре дня

Температура будет опускаться до -2 градусов
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростовской области утренние заморозки продержатся еще четыре дня.

В Ростовской области утренние заморозки продержатся еще четыре дня.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области заморозки будут наблюдаться еще в течение четырех дней. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области со ссылкой на местный Гидрометцентр.

- Во второй половине ночи и утром 9, 10 и 11 сентября местами в Ростовской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,1...-2,0 градусов, - отмечается в сообщении.

Спасатели также напомнили, что в случае чрезвычайной ситуации следует обращаться по телефонам: с мобильного «101», «112» или со стационарного «01».

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