В Ростовской области утренние заморозки продержатся еще четыре дня. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области заморозки будут наблюдаться еще в течение четырех дней. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области со ссылкой на местный Гидрометцентр.

- Во второй половине ночи и утром 9, 10 и 11 сентября местами в Ростовской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,1...-2,0 градусов, - отмечается в сообщении.

Спасатели также напомнили, что в случае чрезвычайной ситуации следует обращаться по телефонам: с мобильного «101», «112» или со стационарного «01».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики рассказали, когда в Ростовскую область придет тепло.

Резкое похолодание для региона не является нормой.