В Ростове пообещали начать подавать горячую воду с 10 сентября

Подготовка к отопительному сезону началась в мае. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

В Ростове горячее водоснабжение начнут восстанавливать с 10 сентября. Накануне завершился заключительный этап испытаний тепловых сетей, сообщили в администрации.

Подготовка системы теплоснабжения к отопительному периоду в Ростове началась с мая. Всего за три этапа температурных и гидравлических испытаний было выявлено 700 дефектов трубопроводов. 9 сентября завершился четвертый испытаний.

- Временные ограничения горячего водоснабжения затронули потребителей, подключенных к тепловым сетям ООО «Ростовские тепловые сети» во всех районах города. Восстановление горячего водоснабжения отключенных потребителей будет осуществляться с 10 сентября, — пояснили в мэрии.

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