Соседи начали кормить жильцов отрезанного от коммуникаций дома на Кривошлыковском

В конце января в доме ввели режим ЧС. Фото: администрация Ростова.

В Ростове жители дома № 2 на переулке Кривошлыковском организовали раздачу горячего питания для жильцов соседнего дома № 4. Последний в конце августа отрезали от коммуникаций.

По словам депутата Натальи Оськиной, 10 сентября люди прямо во дворе приготовили суп и чай. Горячее питание и напиток раздали жильцам, которые остались без воды и электричества.

- Сколько дней человек не может мыться? Сколько дней с больным желудком он может без горячего питания. Как ему одеваться? Как ему гладить? Как ему пережить все эти стрессы? – высказалась одна из жительниц дома № 4.

Напомним, в конце января в доме на переулке Кривошлыковском, 4 был введен режим ЧС. В администрации объясняли, что из-за трещины стены здания могут рухнуть. Позже власти приступили к выкупу квартир, однако не все жильцы согласились с предложенными условиями и отказались переезжать. В конце августа они сообщили, что дом отрезали от коммуникаций.

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