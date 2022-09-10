Тысячи ростовчан останутся без света на следующей неделе

Отключения пройдут в сотнях домов. Фото: Алексей ФОКИН

В Ростове на новой неделе пройдут массовые отключения электричества. Какие дома останутся без света с 11 по 16 сентября, рассказали в компании «Донэнерго».

12 сентября

9.00 — 16.00

ул. 2 Пятилетки 6/1, 6/5, 8

9.00 — 13.00

ул. Орбитальная 66, 66/2, 64, 64/1, 66/3; ул. Беляева 26, 26/1, 26/2

9.00 — 17.00

ул. Коминтерна 26-46; ул. 1-я Круговая 33-49, 34-42; ул. 3-я Круговая 41-55, 50-54; ул. Лазаревская 1-19, 2-20; Ревкомовская 52-112, 51-115; ул. Курортная 108-120, 121-139; ул. Свердловская 20-116, 47-95, 81/44; ул. Батуринская 72-98, 102-104, 101-149, 86/46; ул. Международная 20; ул. Малиновского 38/29, 40, 36/29; просп. Стачки 240, 228, 232/34, 226, 226/1; ул. Жмайлова 27, 27А, 27Б, 27/1, 25

12 — 16 сентября

9.00 — 17.00

пер. Декабристов 1-15, 2-20; пер. Осовиахимовский 1-7, 2-8; ул. Перекопская 1-19, 2-22; пер. Самошкина 1-29, 10-38; ул. Кузнечная 161-271, 240-244; ул. Портовая 366, 374-420; ул. Судостроительная 38-40, 41-43; ул. Аэроклубовский 38-50, 35-39 ; ул. Закруткина 1-23, 2-24; ул. Мясникова 21-39; ул. Советская 2-12; ул. 13-я линия 12-32, 5-27; ул. 17-я линия 1-25, 2-24; ул. 19-я линия 2-10; ул. Плиева 2-50; пер. Ольховский 1-45, 6-66

13 сентября

9.00 — 18.00

ул. Каяльская 8-114; ул. Путевая 1-49; ул. 3-я Левая 1-41, 2-40; 5-я улица 1-9; ул. Красноаксайская 28-32

9.00 — 17.00

просп. Стачки 208, 208/1, 210; ул. Жмайлова 13, 15; ул. Авиационная 1-25, 2-24; ул. Выборгская 1-17, 2-24; ул. Калинина 50-76, 61А; пер. Квартальный 11-17, 18-24; ул. 6-я Кольцевая 1-51, 2-32; ул. Крайняя 9-25, 15А, 19А; ул. Мадояна 44-58, 69-75, 65, 81Б,81Е; ул. Осипенко 1-11, 2-14; ул. Профсоюзная 121-175; ул. Разина 13-19, 56-70; пер. Энтузиастов 1-17, 2-18; просп. Космонавтов 4/16, рынок «Донские зори»

10.00 — 16.00

пер. Островского 99-103; ул. Лермонтовская 28-34, 53-57

10.00 — 14.00

ул. Зорге 72/1; ул. Содружества 45, 47, 43/2, 43/1, 47

14 сентября

9.00 — 17.00

просп. Стачки 208, 208/1, 210; ул. Жмайлова 13, 15; ул. Ленинаканская 4-14, 3-13; ул. Баграмяна; ул. Южная; пер. Дубовский; ул. Амиряна 1А; ул. Вселенная 1-23; 2-36; ул. Галактическая 1-25; 2-30; ул. Венеры 6/7; ул. Космическая 3/1; бул. Джордано Бруно; ул. Гершеля; пер. Астрономический; пер. Кратерный; пер. Небесный; пер. Оптический 7; пер. Атмосферный 4, 8, 7, 17; пер. Зодиакальный; ул. Ньютона; ул. Канта; ул. Плутона; ул. Юпитера; ул. Тибетская 3-41, 30-68; ул. 2-я Краснодонская 32-36, 47-69; пер. Памирский 1-47, 2-34; пер. Измаильский; пер. Кутаисский; пер. Автосборочный 1-6

10.00 — 16.00

пер. Островского 99-103; ул. Лермонтовская 28-34, 53-57

15 сентября

9.00 — 17.00

ул. Авиационная 1-25, 2-24; ул. Выборгская 1-17, 2-24; ул. Калинина 50-76, 61А; пер. Квартальный 11-17, 18-24; ул. 6-я Кольцевая 1-51, 2-32; ул. Крайняя 9-25, 15А, 19А; ул. Мадояна 44-58, 69-75, 65, 81Б,81Е; ул. Осипенко 1-11, 2-14; ул. Профсоюзная 121-175; ул. Разина 13-19, 56-70; пер. Энтузиастов 1-17, 2-18; ул. Жмайлова 17, 17/1, 19, 19/1; просп. Стачки 212, 216, 218, 222А

10.00 — 16.00

ул. Малюгиной 100, 131-145; ул. Филимоновская 93-111, 72-86; пер. Халтуринский 105-109, 152-200

16 сентября

9.00 — 17.00

ул. Кумженская 2-8, 1-9; ул. Обсерваторная 38

9.00 — 14.00

ул. Жмайлова 19А

10.00 — 16.00

ул. Малюгиной 147-161, 102-126; пер. Островского 119-121

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