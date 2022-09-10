Болельщики раскритиковали новые футболки ФК «Ростов», назвав их «колхозом»

"Ростов" показал новые футболки с подсолнухами. Фото: ФК "Ростов".

Футбольный клуб «Ростов» показал новые футболки игроков, в которых они выйдут на поле 11 сентября. На форме изобразили подсолнухи в честь предстоящего юбилея Ростовской области. Но не всем болельщикам понравился такой дизайн.

Фотографии футболистов в новых футболках вызвали бурное обсуждение среди фанатов. «Колхоз», «Форма для домохозяек», «Кухонные фартуки» — как только не называли форму комментаторы.

— По зеленому полю будут бегать желтые подсолнухи. Интересно, чем вдохновлялся дизайнер, создавая форму? — написал один из болельщиков.

Однако многие оценили оригинальность клуба. Кто-то даже сравнил принт с картиной.

— Мне вот кажется, что очень даже неплохо. И то, что это не фотопринт, а рисунок. Картина маслом, некая отсылка к «Подсолнухам» Ван Гога, — высказался ростовчанин.

— Почему бы такой концепт не взять под основную форму? А то просто жёлтый как-то скучно, — предложил другой болельщик.

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