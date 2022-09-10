В Ростове произошел крупный пожар возле Гребного канала

Спасатели уже ликвидировали возгорание.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове произошел пожар в районе Гребного канала. 10 сентября около 17 часов загорелся камыш, сообщили в донском управлении МЧС.
На месте возгорания работали 16 спасателей, четыре единицы техники. В 18.53 огонь был ликвидирован.
— Площадь пожара составила 250 квадратных метров, — рассказали в МЧС.
Напомним, 10 сентября в Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за пожароопасности. Пятый класс пожароопасности ожидается в южных, юго-восточных, центральных районах и в Приазовье. Такие условия сохранятся 10 и 11 сентября.
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