Чемпион мира по аккордеону выпустил клип в честь Дня рождения Таганрога

10 сентября в Таганроге отметили День города. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чемпион мира по аккордеону и известный музыкант Александр Поелуев выпустил клип в честь Дня рождения Таганрога. Исполнитель презентовал свою работу на официальной странице в соцсетях.

В клипе аккордеонист предстает в роли случайного гостя Таганрога. Он посещает стадион, рынок, набережную и другие места, общается с местными жителями. Мужчина получает много впечатлений от поездки и с грустью покидает приморский город.

— С Праздником! Желаю, чтобы город продолжал развиваться и радовать новыми событиями, достижениями и проектами! — прокомментировал клип сам Поелуев.

Напомним, 10 сентября состоялось празднование Дня города Таганрога. А 17 сентября ростовчане собираются отметить день рождения донской столицы. Ранее мы публиковали программу мероприятий.

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