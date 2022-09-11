Стало известно расписание автобусов в день матча «Ростов» — «Спартак»

В 22.20 транспорт будет сосредоточен в центре города. Фото: Ольга ГОПАЛО

В Ростове запустят дополнительные автобусы в день матча «Ростов» — «Спартак» 11 сентября. Об этом сообщили в администрации донской столицы.

Добраться до стадиона можно будет на автобусах № 8, 49, 65а и на троллейбусах № 7. Все эти маршруты проходят через остановку «Аллея Ростов-Арена» возле места проведения матча. До стадиона можно добраться на автобусе № 75, который следует до кластера «Акватория».

С 18.30 до 23.00 по дополнительному графику будет ездить автобус № 39. Транспорт будет ходить по укороченной схеме до остановки «Городской пляж». В 22.20 общественный транспорт будет сосредоточен в центре города, откуда можно будет добраться до любой части Ростова.

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