В Ростове на проспекте Стачки образовалась пробка из-за ДТП с автобусом

На проспекте Стачки затруднено движение. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ростове-на-Дону на проспекте Стачки образовалась пробка. По словам очевидцев, недалеко от улицы Зорге произошло ДТП.

По данным «Яндекс.Карты», движение затруднено на проспекте Стачки после пересечения с улицей Зорге. Пробка растянулась до улицы 3-й Круговой.

Пробка растянулась до улицы 3-й Круговой. Фото: Яндекс.Карты.

Как рассказали очевидцы, в районе дома № 123 столкнулись легковушки с автобусом. В результате машины перегородили три полосы.

В отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области пообещали прокомментировать аварию.

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