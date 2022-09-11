На проспекте Стачки в Ростове произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса

Машины получили механические повреждения. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Ростове произошло ДТП с участием трех легковушек и автобуса. Авария произошла 11 сентября на проспекте Стачки, 123, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

По предварительным данным, автобус № 60 «СНТ Изумруд-Жд.Вокзал Сельмаш» перевозил 20 пассажиров. Объезжая легковушку «Шкоду Ети», водитель общественного транспорта не справился с управлением. Автобус врезался в иномарку. От удара «Шкоду» по инерции отбросило на впереди стоящую «Ладу Весту». «Лада» в свою очередь наехала на «Лэнд Ровер Дискавери».

— В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, — прокомментировали в донской Госавтоинспекции.

В настоящее время полицейские устанавливают все подробности произошедшего.

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