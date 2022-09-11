В Ростовской области иномарка сбила 15-летнего мотоциклиста без прав

Мотоциклист получил травмы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В хуторе Белогорском в Ростовской области иномарка сбила мотоциклиста. Авария произошла на улице Советской днем 11 сентября.

По предварительной информации, 72-летний водитель автомобиля «Киа Спортейдж» отъезжал от магазина и не пропустил мотоцикл «Ирбис». В результате машина наехала на двухколесный транспорт.

Выяснилось, что за рулем мотоцикла находился 15-летний мальчик. Он управлял транспортом, не имея на это прав.

— Несовершеннолетний водитель мотоцикла пострадал и был доставлен в медицинское учреждение, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Напомним, 11 сентября в Ростове на проспекте Стачки произошло ДТП с участием трех легковушек и автобуса. К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Из-за аварии на проспекте образовалась пробка.

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