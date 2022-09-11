Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 сентября 2022 17:57

В Таганроге потушили пожар в частном доме

Площадь возгорания составила 60 квадратных метров
Михаил СТРИЖЕВ
Огонь был ликвидирован в 19.40.

Огонь был ликвидирован в 19.40.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Таганроге потушили пожар в частном доме. Строение на улице Надгорной загорелось вечером 9 сентября.

Как сообщили в донском управлении МЧС, сообщение о возгорании поступило спасателям в 19.30. На место выехали десять сотрудников, было привлечено три единицы техники.

— Ликвидация в 19.40. Пострадавших нет. Площадь пожара — 60 квадратных метров, — прокомментировали в МЧС.

Напомним, 10 сентября произошел пожар в районе Гребного канала. По данным МЧС, здесь загорелся камыш - огонь распространился на 250 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове произошел крупный пожар возле Гребного канала

Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. (Подробности)