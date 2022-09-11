Огонь был ликвидирован в 19.40.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Таганроге потушили пожар в частном доме. Строение на улице Надгорной загорелось вечером 9 сентября.
Как сообщили в донском управлении МЧС, сообщение о возгорании поступило спасателям в 19.30. На место выехали десять сотрудников, было привлечено три единицы техники.
— Ликвидация в 19.40. Пострадавших нет. Площадь пожара — 60 квадратных метров, — прокомментировали в МЧС.
Напомним, 10 сентября произошел пожар в районе Гребного канала. По данным МЧС, здесь загорелся камыш - огонь распространился на 250 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано.
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