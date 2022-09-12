В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение

По области сохранится пятый класс пожароопасности. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области МЧС объявило штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.

В понедельник и во вторник пожароопасность пятого класса ожидается в 37 районах. Высок риск возгорания в Цимлянском, Сальском, Песчанокопском, Пролетарском, Кагальницком, Зерноградском и Егорлыкском районах. Пожароопасность ожидается в Орловском, Зимовниковском, Дубовском, Заветинском и Ремонтненском районах, а также в Приазовье, северо-западных частях области, северо-восточных регионах и центральной части.

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