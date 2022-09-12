Во время рытья котлована под храм в ростовском парке Собино нашли человеческие кости

На костях ростовцев планируется установить православный храм. Фото: Надежда ДАЦЮК

В Ростове во время рытья котлована в парке Собино в Железнодорожном районе были обнаружены человеческие захоронения. Об этом корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» рассказал археолог Александр Подорожный.

- Здесь всегда половину участка занимал парк, а половину — Затемерницкое кладбище первой половины 20 века, - пояснил ученый. - Все об этом знали, но почему-то начали копать без согласования.

Примечательно, что на месте разрытого котлована планируется установить православный храм. Решить вопрос археологи намерены, обратившись в Комитет по охране объектов культурного наследия.

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