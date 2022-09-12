В Ростове из-за дождя подскочили цены на такси

В дождливую погоду такси придется ожидать около 20 минут. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В первый рабочий день недели таксисты в Ростове решили поднять цены в два раза на свои услуги. Связано это с большим спросом горожан из-за непогоды и отсутствием свободных машин.

По данным службы «Яндекс.Такси» поездка в пределах центра города выйдет в 400 рублей. А чтобы добраться с Западного придется отдать все 500. Из Северного ценник начинает расти с 500 рублей и выше.

Но даже при готовности оплатить повышенный тариф, машину придется ждать минут 20.

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