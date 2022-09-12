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Общество12 сентября 2022 9:07

В Ростовской области на Новочеркасском шоссе из-за ДТП образовалась пробка

В Ростовской области на Новочеркасском шоссе из-за ДТП образовалась пробка
Анастасия ТАЛЫЗИНА
На трассе перед местом ДТП образовалась большая пробка. Фото: управление ГИБДД по Ростовской области.

На трассе перед местом ДТП образовалась большая пробка. Фото: управление ГИБДД по Ростовской области.

В районе поселка Мускатного Аксайского района Ростовской области на 1047-м километре Новочеркасского шоссе при движении в направлении на север произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает управление ГИБДД по Ростовской области.

Здесь 12 сентября в 10:30 столкнулись сразу четыре легковых автомобиля. Они получили механические повреждения. В результате никто из водителей и пассажиров не пострадал.

На место происшествия направлен экипаж ГИБДД. На трассе перед местом ДТП образовалась большая пробка.

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