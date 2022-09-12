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Общество12 сентября 2022 10:51

Ливни с грозой и градом надвигаются на Ростовскую область 12 сентября

МЧС объявило штормовое предупреждение на два дня
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Скорость ветра временами будет достигать 20-22 метров в секунду.

Скорость ветра временами будет достигать 20-22 метров в секунду.

Фото: Ангелина СКИБА

В Ростовской области из-за ливня на 12 и 13 сентября объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Ростовской области.

Осадки в виде ливней с грозой и градом обещают синоптики в Ростовской области в ближайшие два дня. Так, в понедельник, 12 сентября, дождь начнется уже днем. Осадки продлятся до конца дня. Похожая погода будет наблюдаться и во вторник, 13 сентября. Скорость ветра в эти дни временами будет достигать 20-22 метров в секунду.

Синоптики не исключают возможности падения деревьев из-за сильного ветра. Поэтому не рекомендуется парковать рядом с ними свои автомобили.

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