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Общество12 сентября 2022 11:07

В Ростове-на-Дону ушел из жизни лидер городского «Боевого братства» Петр Кулинченко

Петр Викторович на протяжении 25 лет проработал в гимназии №76
Лейла МИРИШОВА
На протяжении 25 лет он проработал в гимназии.

На протяжении 25 лет он проработал в гимназии.

В Ростове скончался лидер городского «Боевого братства» и директор гимназии №76 Петр Кулинченко. Об этом 12 сентября сообщили на официальной странице образовательного учреждения.

Петр Викторович ушел из жизни на 70-м году жизни. На протяжении 25 лет он проработал в гимназии. Кроме того, он возглавлял городской совет Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

Дважды его избирали депутатом городской думы Ростова. В 1980-х годах служил в Афганистане. Активно занимался проблемами ветеранов боевых действий.

Прощание с Петром Кулинченко состоится с 10 до 10:30 часов 13 сентября в гимназии №76.

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