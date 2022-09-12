В Ростове-на-Дону ушел из жизни лидер городского «Боевого братства» Петр Кулинченко

На протяжении 25 лет он проработал в гимназии.

В Ростове скончался лидер городского «Боевого братства» и директор гимназии №76 Петр Кулинченко. Об этом 12 сентября сообщили на официальной странице образовательного учреждения.

Петр Викторович ушел из жизни на 70-м году жизни. На протяжении 25 лет он проработал в гимназии. Кроме того, он возглавлял городской совет Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

Дважды его избирали депутатом городской думы Ростова. В 1980-х годах служил в Афганистане. Активно занимался проблемами ветеранов боевых действий.

Прощание с Петром Кулинченко состоится с 10 до 10:30 часов 13 сентября в гимназии №76.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таганроге скончалась заслуженный врач России Александра Щегрова

Александра Щегрова ушла на 81-м году жизни

(Подробнее)