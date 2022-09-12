Жители Таганрога пожаловались на напугавший их громкий звук

Громкий звук слышали в разных районах Таганрога и за городом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге жители пожаловались на громкий звук. Такие сообщения появились в социальных сетях.

Люди рассказали, что слышали грохот около 15 часов. Его было слышно в нескольких районах и даже за городом.

— В центре слышно было хорошо. Сигнализации авто сработали. За городом и на Простоквашино тоже слышали. Что это? — написала одна из жительниц Таганрога.

Напомним, ранее о громком звуке сообщили жители как минимум еще пяти городов, в том числе и Ростова-на-Дону. Официальных комментариев о ситуации пока нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Громкий звук напугал жителей нескольких городов Ростовской области

Очевидцы активно обсуждают информацию в соцсетях. (Подробности)