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Общество12 сентября 2022 14:10

Жители Таганрога пожаловались на напугавший их громкий звук

Ранее об этом сообщили люди из других городов области
Михаил СТРИЖЕВ
Громкий звук слышали в разных районах Таганрога и за городом.

Громкий звук слышали в разных районах Таганрога и за городом.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге жители пожаловались на громкий звук. Такие сообщения появились в социальных сетях.

Люди рассказали, что слышали грохот около 15 часов. Его было слышно в нескольких районах и даже за городом.

— В центре слышно было хорошо. Сигнализации авто сработали. За городом и на Простоквашино тоже слышали. Что это? — написала одна из жительниц Таганрога.

Напомним, ранее о громком звуке сообщили жители как минимум еще пяти городов, в том числе и Ростова-на-Дону. Официальных комментариев о ситуации пока нет.

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Очевидцы активно обсуждают информацию в соцсетях. (Подробности)