Жители Таганрога пожаловались на напугавший их громкий звук

Громкий звук слышали в разных районах Таганрога и за городом.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Таганроге жители пожаловались на громкий звук. Такие сообщения появились в социальных сетях.
Люди рассказали, что слышали грохот около 15 часов. Его было слышно в нескольких районах и даже за городом.
— В центре слышно было хорошо. Сигнализации авто сработали. За городом и на Простоквашино тоже слышали. Что это? — написала одна из жительниц Таганрога.
Напомним, ранее о громком звуке сообщили жители как минимум еще пяти городов, в том числе и Ростова-на-Дону. Официальных комментариев о ситуации пока нет.
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