После разговора с мужчиной таганроженка лишилась всех накоплений

Лишь потеряв все деньги, женщина поняла, что ее обманули. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Таганроге 45-летняя женщина стала жертвой телефонного афериста. После разговора с неизвестным, у нее пропали все накопления, сообщает пресс-служба МВД.

Звонящий представился сотрудником службы безопасности банка. И сообщил, что карта таганроженки подверглась нападению аферистов. Чтобы уберечь деньги, мужчина предложил перевести их на защищенный счет.

Поверив жулику, женщина пошла в ближайшее отделение банка, сняла деньги и выполнила все рекомендации жулика. Но в ту же минуту у нее списались 300 тысяч рублей.

Тогда таганроженка поняла, что ее обманули. Поэтому написала заявление в полицию. Сейчас полицейские ищут афериста.

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Женщина находилась на связи с аферистами на протяжении трех недель (подробнее)