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Общество13 сентября 2022 7:50

После разговора с мужчиной таганроженка лишилась всех накоплений

Со счета женщины пропали 300 тысяч рублей
Екатерина ПОПОВА
Лишь потеряв все деньги, женщина поняла, что ее обманули.

Лишь потеряв все деньги, женщина поняла, что ее обманули.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Таганроге 45-летняя женщина стала жертвой телефонного афериста. После разговора с неизвестным, у нее пропали все накопления, сообщает пресс-служба МВД.

Звонящий представился сотрудником службы безопасности банка. И сообщил, что карта таганроженки подверглась нападению аферистов. Чтобы уберечь деньги, мужчина предложил перевести их на защищенный счет.

Поверив жулику, женщина пошла в ближайшее отделение банка, сняла деньги и выполнила все рекомендации жулика. Но в ту же минуту у нее списались 300 тысяч рублей.

Тогда таганроженка поняла, что ее обманули. Поэтому написала заявление в полицию. Сейчас полицейские ищут афериста.

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Женщина находилась на связи с аферистами на протяжении трех недель (подробнее)