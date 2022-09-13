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Общество13 сентября 2022 7:50

Жителей Ростова-на-Дону и Аксая напугала мощная вспышка в небе

Очевидцы запечатлели явление на камеру
Михаил СТРИЖЕВ
Явление засняли на камеру. Фото: vk.com/etorostovnadonu.

Явление засняли на камеру. Фото: vk.com/etorostovnadonu.

Жителей Ростова-на-Дону и Аксая напугала вспышка в небе. Видео явления появилось в социальных сетях.

По словам очевидцев, вспышка возникла около полуночи. Один из них, житель Аксая, говорит, что в этот момент находился на улице Мира, и успел запечатлеть случившееся на камеру телефона. На кадрах видно, небо внезапно озаряет свет, после чего снова становится темно.

Возле места, где велась съемка, находится трансформаторная подстанция. В связи с этим люди предположили, что явление связано с установкой, но официального подтверждения этому нет. Другие же посчитали, что видели молнию.

— Вообще, это была обычная молния, лично видел, свет везде вырубился к тому же на минуту, — написал один из очевидцев.

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Очевидцы активно обсуждают информацию в соцсетях. (Подробности)