Жителей Ростова-на-Дону и Аксая напугала мощная вспышка в небе

Явление засняли на камеру. Фото: vk.com/etorostovnadonu.

Жителей Ростова-на-Дону и Аксая напугала вспышка в небе. Видео явления появилось в социальных сетях.

По словам очевидцев, вспышка возникла около полуночи. Один из них, житель Аксая, говорит, что в этот момент находился на улице Мира, и успел запечатлеть случившееся на камеру телефона. На кадрах видно, небо внезапно озаряет свет, после чего снова становится темно.

Возле места, где велась съемка, находится трансформаторная подстанция. В связи с этим люди предположили, что явление связано с установкой, но официального подтверждения этому нет. Другие же посчитали, что видели молнию.

— Вообще, это была обычная молния, лично видел, свет везде вырубился к тому же на минуту, — написал один из очевидцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Громкий звук напугал жителей нескольких городов Ростовской области

Очевидцы активно обсуждают информацию в соцсетях. (Подробности)