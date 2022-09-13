Из-за сильных дождей затопило улицы в Белой Калитве

Для многих жителей дорога на работу стала настоящим испытанием, а машины буквально плыли. Фото: Анастасия Зубкова

После сильный дождей в Белой Калитве несколько улиц буквально ушли под воду. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях 13 сентября.

Местные жители активно делятся кадрами в группах. Например, улицы Российская и Мичурина выглядят будто полноводные реки. Для многих жителей дорога на работу стала настоящим испытанием, а машины буквально плыли. В комментариях местные подошли к ситуации с юмором.

Попробуйте завести там карасей. Лужа — место постоянное, скорее, река пересохнет, чем она, - написала Анастасия Иванова.

Горожане также отметили, что ливневки не справляются с большим количеством воды. Такую ситуацию они наблюдают каждый год.

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