Ливни с грозой и градом обрушатся на Ростовскую область 12 и 13 августа. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Непогода обрушится на Ростовскую область 12-13 августа. Спасатели объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в городском управлении ГО и ЧС.

- Местами по Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 22 метров в секунду, - отмечается в сообщении.

Донские спасатели предупредили, что возможны подтопления участков, находящихся в низинах, обрывы ЛЭП, отключения электроподстанции. Кроме того, есть вероятность падения деревьев, повреждения крыш и затруднения в работе транспорта.

Жителей попросили по возможности не выходить на улицу. Автомобилистам напомнили, что не следует парковать автомобили под деревьями и слабо закрепленными конструкциями. Возможны скачки напряжения, и в этом случае необходимо отключить все электроприборы.

- В экстренных ситуациях звоните по номеру «112», - подытожили в ведомстве.

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МЧС объявило штормовое предупреждение на два дня.