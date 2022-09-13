Иммунолог рассказала, как ростовчанам уберечься в начале сезона гриппа и ОРВИ

Сезон простуд нужно встретить во всеоружии. Фото: Олег ЗОЛОТО

Непривычно прохладное начало сентября на Дону заставило ростовчан надеть куртки, а самых предусмотрительных — закупать лекарства. Наступает сезон гриппа и ОРВИ. Врач-иммунолог Ирина Ярцева в интервью NEWS.ru разложила по полочкам, что нужно делать, чтобы избежать заболевания.

Доктор напомнила, что в первую очередь здесь поможет общее укрепление иммунитета — нужно закаливаться и высыпаться. Кроме того, одеваться уже не по-летнему, но и не кутаться, тем более начавшаяся дождливая неделя обеспечивает влажную погоду, а это - комфортные условия для распространения вирусов. Также стоит постараться обеспечить себя пищей, богатой витаминами.

- В связи со сменой климата и укорачиванием светового дня страдает и человеческая иммунная система, которая в данных обстоятельствах наиболее подвержена различного рода заболеваниям. Если говорить о мерах профилактики, то они достаточно простые. Это соблюдение режима сна, питания и общее закаливание организма, - рассказывает иммунолог. - Также не стоит забывать одеваться по погоде и постараться употреблять в пищу побольше фруктов.

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