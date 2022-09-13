Диетолог назвал самые вредные блюда в рационе ростовчан

Опасные блюда появляются на столах дончан не только по праздникам. Фото: Евгения ГУСЕВА

Популярные среди дончан и жителей других регионов блюда, которые хозяйки часто готовят, на самом деле очень опасны для здоровья, считает врач-диетолог Михаил Гинзбург. В интервью NEWS.ru он назвал картошку, жаренную на подсолнечном масле, красное мясо во фритюре и привычные десерты, где количество сахара переходит все разумные границы.

- Картошка, жаренная на оливковом масле, в полтора-два раза менее вредная, чем на сливочном масле, - утверждает диетолог. - А всеми любимое жаренное во фритюре в мучной панировке на подсолнечном масле красное мясо является вредным блюдом, в этом менее вредной окажется жареная курица. Также вредны привычные десерты, где жир и сахар в одном флаконе,— торты, мороженое, жирный коктейль, особенно если жир с примесью пальмового масла, а такое бывает в недорогих десертах.

Кроме того, доктор не рекомендует употреблять в пищу пакетированные фруктовые соки.

- Как правило туда добавляют сахар, хотя там и своего сахара уже полно, их еще и осветляют, то есть удаляют всю клетчатку. Гораздо менее вреден свежевыжатый фруктовый сок с мякотью, но и он не есть полезный продукт, - объясняет врач-диетолог. - Ни в коем случае нельзя приравнивать соки к фруктам. Фрукты скорее полезны, а соки вредны.

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